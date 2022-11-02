"Карточный домик" в Кремле. СМИ узнали о конфликте Пригожина с Путиным

Владелец российской частной военной компании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин начал активно критиковать российских генералов перед президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, он может пытаться утвердить свою власть или даже метит в кресло руководителя Министерства обороны РФ Сергея Шойгу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на статью CNN.
В материале указывается, что Пригожин начал упрекать Путина в том, что генералы, управляющие войной в Украине, "плохо справляются с задачей". Такое же мнение озвучивал Путину и неназванный кремлевский чиновник.
"Это настоящий "Карточный домик", но в Кремле. Все бьют друг друга ножом в спину", - заявил изданию один из источников.
Так, журналисты утверждают, что ЧВК "Вагнера" стал одной из наиболее значимых штурмовых групп в распоряжении России, и Пригожин использует этот факт для того, чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице. Одна из его возможных целей, говорится в статье, - вывести Шойгу на "тонкий лед" и занять его место.
"Пригожин видит возможность продвинуться по службе и стремится поставить Шойгу в неудобное положение в этой надежде", - заявил аналитик Центра военно-морских исследований Майкл Кофман.
Похожее заявление делали и в Министерстве обороны Великобритании. Там сказали, что Пригожин в последнее время отказался от каких-либо заявлений, о том что он не связан с ЧВК "Вагнер", и был более откровенным в своих публичных заявлениях. Это поведение может быть вызвано тем, что он хочет утвердить свой авторитет в российской системе национальной безопасности .
Также ранее сообщалось, что российский ЧВК "Вагнера" начал набирать новых наемников, чтобы отправить их на войну против Украины. Теперь вербуют даже заключенных с ВИЧ и гепатитом С.