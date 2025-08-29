Карты Таро назвали знаки Зодиака, которые найдут силу пройти сквозь трудности 29 августа

29 августа может стать переломным днем для нескольких знаков Зодиака. Карты Таро пророчат, что некоторые из них получат мощный внутренний ресурс, чтобы преодолеть вызовы, справиться с эмоциональным давлением и сделать важные шаги вперед.
Кто именно оказался в этом списке, рассказывает РБК-Украина.
29 августа Близнецам придется столкнуться с ситуацией, которая потребует четких решений и эмоциональной стойкости.
Карты Таро указывают, что у вас будет все необходимое, чтобы не только справиться с трудностями, но и сделать правильные выводы.
Вместо паники - аналитика, вместо сомнений - ясность. Ваша гибкость станет главным оружием этого дня.
Для Весов этот день станет проверкой на выносливость и веру в себя.
Карты Таро подсказывают, что вы сможете сохранить внутренний баланс даже в стрессовых ситуациях, которые могут расшатать других.
Ваша способность слышать себя и находить гармонию поможет пройти сквозь проблемы с достоинством. Не бойтесь отстоять свою правду - поддержка придет именно тогда, когда она потребуется.
Водолеи ощутят приток внутренней силы, который позволит разорвать старые ограничения или отпустить то, что больше не работает.
Карты Таро указывают, что 29 августа - идеальный момент для важного внутреннего решения.
Вы готовы к переменам, даже если они кажутся рискованными. Сила будет в вашей честности с собой и способности сказать "нет" потому, что тянет назад.
