РФ не змогла зібрати бойову піхоту для успішного просування на Донбасі, - британська розвідка

На вихідних Росія продовжувала концентрувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Попри зміну напрямку зусиль, Росія продовжує атаки на українські позиції в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

У відомстві підкреслили, що за останні 30 днів наступ Росії на Бахмут був найуспішнішим на Донбасі, однак за цей час окупантам вдалося просунутися всього на 10 км.

При цьому на інших ділянках Донбасу, де Росія намагалася прорватися, військові просунулися не більше ніж на 3 км за місяць.

"Попри триваюче інтенсивне використання артилерії в цих районах, Росія не змогла зібрати бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш істотне просування", - підкреслили в британській розвідці.