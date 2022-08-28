Росіяни відступили за шістьма напрямками в Луганській області, - Гайдай

Російські окупанти вчора намагалися наступати з шістьох різних напрямків у Луганській області. Втім, на кожному з них були відкинуті українськими бійцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, масований обстріл населених пунктів та укріплень ЗСУ на межі двох областей противник не припиняє ані на день, а основні зусилля зосередив на Бахмутському напрямку, куди і намагається прорватися із декількох міст та сіл в Луганській області.

"Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути ворога. Уточнену інформацію про втрати, як завжди, дізнаємося через декілька годин", - написав Гайдай.

Він також зазначив, що загалом літаки окупантів завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів.

"Лише за ніч, що минула, 17 разів зафіксовані артилерійські обстріли з боку росіян. У п’ятьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Чотири рази до атак залучалися танки", - додав Гайдай.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, ворог отримав жорстку відсіч і змушений був відійти на основних трьох напрямках, де Росія зосереджує сили, а саме: Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському.

Додамо, раніше стало відомо, що просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада.

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