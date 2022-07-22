Карта війни в Україні на 22 липня: де точаться бої

За даними карти, росіяни продовжують здійснювати масовані обстріли позицій наших бійців на Сіверському, Харківському, Слов'янському напрямках.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм у районах Доломітне - Новолуганське та Стряпівка - Соледар. При цьому росіяни все ж не полишають спроб захопити другу за величиною електростанцію України Вуглегірську ТЕС.

При цьому на Краматорському напрямку російські окупанти також здійснюють штурм. Бої продовжуються.

Тим часом на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог бив з артилерії та завдав авіаудару.

Втім, на Південнобузькому напрямку низку спроб штурмів російських окупантів українським бійцям вдалося придушити.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська артилерія як і раніше зосереджена в районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ.

Додамо, що ЗСУ вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ. Ворог зазнав втрат та відійшов.

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