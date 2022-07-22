RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Карта війни в Україні на 22 липня: де точаться бої

Фото: опублікована карта бойових дій в Україні на 22 липня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти продовжують штурмувати напрямок Верхньокам’янка - Верхньокам’янське. Бої ведуться біля Вуглегірської ТЕС, а також Покровського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

За даними карти, росіяни продовжують здійснювати масовані обстріли позицій наших бійців на Сіверському, Харківському, Слов'янському напрямках.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм у районах Доломітне - Новолуганське та Стряпівка - Соледар. При цьому росіяни все ж не полишають спроб захопити другу за величиною електростанцію України Вуглегірську ТЕС.

При цьому на Краматорському напрямку російські окупанти також здійснюють штурм. Бої продовжуються.

Тим часом на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог бив з артилерії та завдав авіаудару.

Втім, на Південнобузькому напрямку низку спроб штурмів російських окупантів українським бійцям вдалося придушити.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська артилерія як і раніше зосереджена в районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ.

Додамо, що ЗСУ вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ. Ворог зазнав втрат та відійшов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасОкуповані територіїВійна Росії проти України