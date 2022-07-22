Британська розвідка назвала найближчу мету російського наступу на Донбасі
На Донбасі українські сили продовжують відбивати спроби Росії штурмувати Вуглегірську електростанцію. Російська артилерія як і раніше зосереджена в районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як відзначається у зведенні, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російські війська застосували сім зенітно-ракетних комплексів для ураження об'єктів інфраструктури, енергетичних об'єктів і складських приміщень.
За даними британської розвідки, Росія збільшила використання ракет ППО в якості допоміжного засобу для наземних атак через гостру нестачу спеціалізованих ракет для наземних атак. Росія розгорнула стратегічні системи ППО С-300 і С-400, призначені для знищення літаків і ракет на великих відстанях, недалеко від України з самого початку вторгнення.
Ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити значну загрозу військам у відкритих і легких будівлях, але навряд чи проникнуть через укріплені конструкції, йдеться в повідомленні Міноборони Британії.
"Існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить в намічені цілі і призведе до жертв серед цивільного населення, тому що ракети не оптимізовані для цієї ролі, а їх екіпажі мало підготовлені для таких місій", - наголошується у зведенні.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські сили вторгнення в Україну зіткнулися з проблемою нестачі особового складу. Крім того, вони змушені вирішувати дилему: перекидати резерви на Донбас або захищатися у Херсона.
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