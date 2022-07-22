ЗСУ відбили атаку з боку Лисичанського НПЗ і змусили росіян відійти, - Гайдай

Українським бійцям вчора вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ. Ворог зазнав втрат та відійшов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, росіяни тиснуть майже із кожного захопленого ними населеного пункту в Луганській області.

Так, протягом минулої доби ворогом завдано два ракетних та два авіаудари, здійснені п’ять артобстрілів та ще два - із застосуванням мінометів.

"Постійним вогневим впливом вони хочуть посунути наших бійців із укріплень і водночас психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, розташованих на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини. Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв. Як от поблизу Верхньокам’янки", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що біля цього населеного пункту регіону постійно точаться бої - росіяни намагаються вийти на адмінмежу Луганської області.

"Росіяни кидають у бій всі резерви, йдуть у розвідку боєм, не жаліють безпілотників. Чи усвідомлюють вони, за яку саме "родину" воюють: за "ЛНР", "ДНР" чи Росію? Можливо за новеньку "Ладу" для батьків?", - пише Гайдай.

Він також додав, що за минулу добу зі ствольної та реактивної артилерії було обстріляно майже кожне село та місто, куди вороже озброєння може наразі дістати.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, ЗСУ придушили спроби штурмів росіян на Бахмутському та Південнобузькому напрямках, ворог відступив і зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони.

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