Карта войны в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

Российские оккупанты продолжают совершать атаки на востоке Украины. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter .

Российские военные концентрируют свои усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. При этом в эпицентре остаются Бахмут и Марьинка, где украинские военные держат оборону.

Оккупанты также пытались совершать ограниченные неудачные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Между тем, на Запорожском и Херсонском направлениях захватчики ведут оборонительные действия и обстреливают украинские населенные пункты.

Напомним, что сегодня ночью российские оккупанты совершили массированную атаку по Украине. Они выпустили 26 "Шахедов" и ВСУ сбили 21 из них. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время атаки враг запускал беспилотники с Азовского моря и с аэродрома в Брянской области.

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