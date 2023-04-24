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Карта войны в Украине от британской разведки: какая ситуация на фронте

Фото: британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают держать оборону на фронте и отбивать атаки оккупантов. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции ВСУ на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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По данным карты от британской разведки, самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области. Там оккупанты атакуют позиции украинских войск сразу на нескольких направлениях. В частности, активные бои продолжаются в Бахмуте и в окрестностях, в Авдеевке и Марьинке.

Также россияне пытаются переходить к штурмам на Лиманско-Купянском участке фронта. Хотя продвижение врага на этом направлении не зафиксировано, противник использует артиллерию, чтобы продавить оборону ВСУ.

На других участках продолжаются локальные бои. В частности, речь идет о Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. Кроме того, российская армия обстреливает населенные пункты вдоль линии фронта. Под огонь врага попадают не только позиции военных, но и гражданские объекты.

Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина рассказал, что Украине ждет решающая битва, по его мнению, война может закончиться в этом году.

При этом командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подчеркнул, что в Бахмуте украинские военные не только обороняются, но и активно контратакуют.

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