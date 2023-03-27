Сырский проверил позиции украинских военных на Бахмутском направлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский проверил позиции украинских защитников на Бахмутском направлении. Он принял меры, чтобы улучшить оборону города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
Сырский оценил обстановку и принял меры по решению проблемных вопросов, препятствующих бойцам эффективно выполнять боевые задачи. Кроме того, генерал-полковник принял ряд решений, чтобы усилить возможности ВСУ удерживать оборону и наносить врагу потери.
Командующий Сухопутными войсками отметил, что сейчас продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация в городе сложная, но враг теряет технику и живую силу.
Он объяснил, что оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей, построенных укреплений и оборудованных огневых сооружений.
"Мужество и героизм наших воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами, позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно сложившейся обстановке", - заявил Сырский.
Напомним, аналитики ISW отмечают, что ВСУ провели успешные атаки севернее Бахмута и смогли отбить часть трассы Е40, которая важна для обеспечения.
При этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что ситуация в Бахмуте сложная, но ее удалось стабилизировать.
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