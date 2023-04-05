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Карта войны в Украине на 5 апреля: данные британской разведки

Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают атаковать на востоке Украины, однако наши защитники стойко держат оборону и не дают захватчикам продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Российские оккупанты пытаются продвинуться в районе Бахмута. Они также вели безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки, Орехово-Василовки и Ивановского.

Захватчики также продолжили попытки наступления вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. В частности, вели безуспешные штурмы у самой Авдеевки, а также в районе Новокалинового и Красногоровки.

Кроме того, россияне совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Вели неудачные наступательные действия вблизи Кременной, Невского, Торского и Белогоровки.

При этом на Херсонском и Запорожском направлениях оккупанты продолжают обороняться.

Напомним, министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина готовится к контрнаступлению. Правильное время будет выбирать Генштаб.

Он также отметил, что для наступления нужна тяжелая техника и хорошо подготовленные бойцы.

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