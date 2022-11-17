ВСУ вышли на рубеж по правому берегу Днепра, - Генштаб

Украинские военные в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр. И освободили уже почти 200 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"В ходе проведения наступательной операции наши войска вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, освободили до 5580 кв км нашей территории и 198 населенных пунктов", - рассказал Громов.

Отметим, РБК-Украина узнало у эксперта, как россияне будут вести себя на левом берегу Днепра.

Напомним, ранее стало известно, что наступление Вооруженных сил Украины продолжается по нескольким направлениям.

Добавим, раньше мы писали о том, что 11 ноября, украинские бойцы зашли в Херсон. Также наши герои освободили Снегиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.

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