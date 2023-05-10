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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карта войны в Украине на 10 мая: данные британской разведки

Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытаются наступать в Донецкой области, но украинские военные отражают их атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Оккупанты продолжают сосредотачиваться на четырех направлениях на востоке нашей страны - Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском. При этом самые жестокие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

При этом украинские защитники прибегают к ограниченным контратакам на западе Донецкой области.

Тем временем в Луганской области продолжаются боестолкновения. Так, россияне пытаются атаковать северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная, однако успеха не достигают.

Кроме того, в Херсонской и Запорожской областях продвижений оккупантов не фиксируют, но они продолжают обстреливать всю линию фронта.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя думать о предстоящем контрнаступлении как о последнем - если украинские военные не освободят все земли, то будут готовиться к еще одному.

К тому же президент Владимир Зеленский отмечал, что ВСУ будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение.

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Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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