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Развлечения и покупки во время войны: большинство украинцев за самоограничения

Украина, Пятница 01 декабря 2023 12:28
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Развлечения и покупки во время войны: большинство украинцев за самоограничения Фото: большинство украинцев не строят планов и не хотят развлечений и покупок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (60%) считают, что во время войны нужно существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках. За два года войны эти показатели практически не изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время, 36% думают наоборот - что нужно пытаться жить полноценной жизнью во время войны. Такое мнение чаще делят жители Киева и деоккупированных территорий. А с тем, что необходимо себя ограничивать больше соглашаются жители западных областей.

Развлечения и покупки во время войны: большинство украинцев за самоограничения

Этот вопрос наиболее разделил респондентов по возрасту и доходам: младшие и обеспеченные гораздо больше хотят жить полноценной жизнью, чем старшие и бедные, среди которых большинство поддерживает самоограничение.

Каждый второй в Украине сегодня не строит никаких планов вообще. За последний год количество украинцев, планирующих свою жизнь на длительный срок (несколько лет), снизилось с 19% до 12%. Еще около 15% планируют жизнь на полгода-год, 22% - не более чем на несколько месяцев. Планируют свою жизнь на более длительный срок жители Киева, люди молодого и среднего возраста, а также более состоятельные граждане.

Развлечения и покупки во время войны: большинство украинцев за самоограничения

Около 80% украинцев чувствуют себя безопасно в своем населенном пункте. Наименее безопасно чувствуют себя жители прифронтовых и деоккупированных регионов, а также люди среднего и старшего возраста, жители городов и менее обеспеченные граждане.

Развлечения и покупки во время войны: большинство украинцев за самоограничения

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, украинцы ожидают зимой улучшения ситуации на фронте, но ухудшения в экономике. Ожидания относительно ситуации на фронте наиболее оптимистичны: в улучшение верят 46%. По пессимистическим ожиданиям лидирует экономика: 34% респондентов ожидают ухудшения в этой сфере, 43% - не ждут никаких изменений. Сфера энергетики оценивается как улучшающаяся (24%) или остающаяся без изменений (43%).

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