Развлечения и покупки во время войны: большинство украинцев за самоограничения

Большинство украинцев (60%) считают, что во время войны нужно существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках. За два года войны эти показатели практически не изменились.

В то же время, 36% думают наоборот - что нужно пытаться жить полноценной жизнью во время войны. Такое мнение чаще делят жители Киева и деоккупированных территорий. А с тем, что необходимо себя ограничивать больше соглашаются жители западных областей.

Этот вопрос наиболее разделил респондентов по возрасту и доходам: младшие и обеспеченные гораздо больше хотят жить полноценной жизнью, чем старшие и бедные, среди которых большинство поддерживает самоограничение.

Каждый второй в Украине сегодня не строит никаких планов вообще. За последний год количество украинцев, планирующих свою жизнь на длительный срок (несколько лет), снизилось с 19% до 12%. Еще около 15% планируют жизнь на полгода-год, 22% - не более чем на несколько месяцев. Планируют свою жизнь на более длительный срок жители Киева, люди молодого и среднего возраста, а также более состоятельные граждане.

Около 80% украинцев чувствуют себя безопасно в своем населенном пункте. Наименее безопасно чувствуют себя жители прифронтовых и деоккупированных регионов, а также люди среднего и старшего возраста, жители городов и менее обеспеченные граждане.

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.