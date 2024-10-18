В Польше планируют изменить правила получения Карты поляка

Изменения должны обеспечить более прозрачную и справедливую процедуру, сохранив при этом ключевые цели программы - поддержку польских диаспор и укрепление культурных связей с Польшей.

С момента введения Карты поляка в 2007 году более 206 тысяч человек стали ее обладателями. Эта карта, созданная для поддержки польских диаспор и укрепления связей с исторической родиной, пользуется особенной популярностью среди граждан Украины и Беларуси.

Закон о Карте поляка требует от заявителей доказательств польского происхождения. Для этого необходимо, чтобы как минимум один из родителей, бабушек, дедушек или двое прадедов имели польское гражданство или принадлежность к польской нации. Также карту могли получить лица, активно участвующие в польских организациях не менее трех лет. Однако это положение стало предметом дискуссий с момента введения программы, поскольку заявители, которые подавали справки из польских организаций, не всегда должны были доказывать реальное польское происхождение.

Согласно отчету Центра миграционных исследований за июнь 2022 года, из 162 тысяч карточек, выданных за последние годы, около 7 тысяч (4%) получили лица, которые не имели прямого польского происхождения, но предоставили справки. Чаще всего такие документы выдавали Федерация польских организаций Украины (2,2 тысячи), Союз поляков Украины (1,1 тысячи) и Союз поляков Беларуси (912 человек).