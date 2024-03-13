"Карта побыту" в Польше: как украинским беженцам оформить вид на жительство

Украинцы, которые пользуются временной защитой в Польше и намерены остаться в этой стране на длительное время, могут оформить вид на жительство. На "карту побыту" имеют право некоторые категории беженцев.
Как оформить такое разрешение на пребывание, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.
Разрешение на временное или постоянное проживание в Польше называется "карта побыту" (kartа pobytu). Это документ, позволяющий мигрантам находиться в стране длительное время, въезжать без оформления визы и иметь базовые гражданские права.
Карта побыту – это документ (пластиковая карта), удостоверяющий личность и содержащий основную информацию:
Существует три вида карт побыту в Польше:
Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Украинцы, которые получат карту побыту, будут иметь такие права в Польше:
Фото: Вид на жительство дает право многократно въезжать без визы (gettyimages.com)
На временный вид на жительство могут претендовать иностранцы, которые поступили и учатся в польских вузах, ведут бизнес или работают в Польше. В частности:
Карту временного пребывания имеют право получить иностранцы, приехавшие в Польшу с целью воссоединения семьи.
Вид на постоянное проживание могут получить дети иностранцев, уже имеющих такой документ, дети граждан Польши, а также иностранцы, состоящие в браке с поляками не менее 3 лет и имеющие временный вид. Карту сталого побыту можно получить после проживания в Польше с временным видом не менее 5 лет.
С 1 апреля 2023 украинцы, получившие в Польше статус временной защиты, могут подавать заявку на получение карты побыту. Такое право предоставили только 3 категориям беженцев:
Чтобы начать процедуру оформления карты побыту, необходимо обратиться в отдел по делам иностранцев в воеводском управлении по месту жительства и подать пакет документов. Среди них должна быть справка о платежеспособности, прописка и договор аренды жилья. Также нужно будет сдать биометрические данные – отпечатки пальцев. Для этого человека вызывают отдельно.
Фото: Украинцы в польском учреждении (gettyimages.com)
Тем, кто оформляет вид на жительство на основании работы, нужно будет предоставить трудовой договор, подтверждение уплаты взносов в ZUS и страховой полис.
Для оформления карты побыту на основании предпринимательской деятельности необходимо предоставить финансовый отчет и декларацию ZUS DRA (учет платежей в ZUS).
Украинские беженцы могут подавать заявку на получение карты побыту онлайн на сайте mos.cudzoziemcy.gov.pl. Сервис доступен на украинском языке. Распечатанную и подписанную заявку вместе с документами следует послать в воеводское управление по месту жительства. Или можно прийти лично после предварительной записи.
Согласно правилам, решение о выдаче иностранцу вида на жительство принимается в течение 3 месяцев после подачи заявления.
Напомним, мы писали, как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты. Те, кто планирует остаться в стране дольше, стали активнее подавать документы на оформление вида на жительство.
Также мы рассказывали, что влияние украинских беженцев на экономику Польши за два года войны становится заметнее. Благодаря трудоустроенным украинцам растет ВВП соседней страны.
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