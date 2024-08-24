Не карта для переговоров. Зеленский назвал задачи операции в Курской области

Украинская операция в Курской области сложная. Однако она идет по плану и приносит свои плоды.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина.
"Операция сложная. Важно то, что она идет по нашему плану. Есть важные результаты этой операции. Не обо всем могу говорить", - сказал президент.
В частности, Зеленский напомнил об обменном фонде, который значительно пополняется благодаря удачной операции в Курской области.
"Прежде всего - обменный фонд, он пополняется, это позитив. Второе - это остановка операции РФ на севере, превентивный удар. Наша операция выполнила эту задачу", - сказал он.
Как пояснил глава государства, курская операция предотвратила наступление россиян на Сумскую область.
"Мы предотвратили окружение части Сумской области и желание оккупировать Сумы. Кто-то говорил, что мы разыгрываем это как карту для диалога. Мы не разыгрываем никакую карту", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский также отметил, что все поставленные Украиной цели будут достигнуты.
"Что касается всех целей операции, я верю, что они все будут достигнуты. Их больше, чем я назвал публично", - подытожил он.
Напомним, что несколько недель назад начались бои в Курской области. Российские СМИ и паблики заявляли, что военные ВСУ начали прорываться на территорию Российской Федерации.
Долгое время украинская сторона держала нейтралитет по данной ситуации и не комментировала события в Курской области. Однако через неделю Зеленский заявил, что военные ВСУ действительно зашли в Россию и в значительной степени пополнили обменный фонд. Пока известно, что защитники Украины держат под своим контролем уже более 90 населенных пунктов России.
Однако российские власти, как оказалось не сильно переживают о жизни своих граждан, и за все это время даже не обратились ни в Украину, ни в международные организации, чтобы создать гуманитарный коридор.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.