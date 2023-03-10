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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Самая сложная ситуация на фронте наблюдается на Бахмутском направлении. Там российские оккупанты не прекращают штурмовых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Британии.

Захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях. Только за прошедшие сутки украинские военные отразили 102 вражеские атаки на этих направлениях.

К тому же, оккупанты ежедневно пытаются найти слабый участок в обороне Луганской области, однако их действия завершаются безуспешно. Никаких прорывов со стороны российских войск нет.

Тем временем на Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются.

Напомним, по данным аналитиков ISW, российские атаки на востоке дают возможность ВСУ начать собственное контрнаступление.

К тому же, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление может начаться через два месяца.

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