Карта боевых действий в Украине на 19 января: что происходит на фронтах

По данным британской разведки, самая тяжелая ситуация наблюдается на востоке Украины. Там продолжаются ожесточенные бои сразу по нескольким направлениям.

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться вглубь Донецкой области и полностью захватить регион. Захватчики пытаются атаковать позиции украинских войск в Соледаре, Угледаре, а также в районе Бахмута и Авдеевки. При этом продвижение врага не зафиксировано.

К тому же, боевые действия продолжаются в Луганской области. В частности, у украинских военных наблюдается преимущество в районе Кременной.

На других участках фронта существенных изменений нет. Россияне продолжают обстреливать прифронтовую зону в Херсонской, Запорожской области и по всей линии на востоке Украины.