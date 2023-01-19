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Карта боевых действий в Украине на 19 января: что происходит на фронтах

Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики пытаются продвинуться на фронте в Донецкой области. Тем не менее, украинские военные держат оборону и отражают вражеские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

По данным британской разведки, самая тяжелая ситуация наблюдается на востоке Украины. Там продолжаются ожесточенные бои сразу по нескольким направлениям.

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться вглубь Донецкой области и полностью захватить регион. Захватчики пытаются атаковать позиции украинских войск в Соледаре, Угледаре, а также в районе Бахмута и Авдеевки. При этом продвижение врага не зафиксировано.

К тому же, боевые действия продолжаются в Луганской области. В частности, у украинских военных наблюдается преимущество в районе Кременной.

На других участках фронта существенных изменений нет. Россияне продолжают обстреливать прифронтовую зону в Херсонской, Запорожской области и по всей линии на востоке Украины.

Между тем представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что у россиян нет полного контроля над Бахмутом и Соледаром - там до сих пор идут тяжелые бои.

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