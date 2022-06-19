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Карта бойових дій в Україні: як змінилася ситуація на фронтах за тиждень

Фото: Міноборони Британії опублікувало карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не покидає своїх планів щодо захоплення Донбасу та півдня України. Проте українські військові стримують наступ і просуваються на деяких напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великобританії, опубліковану в Twitter.

За даними карти, головне протистояння наразі проходить на сході країни. Російська війська намагаються вийти на адміністративні кордони Луганській області. Активні бої йдуть також на Слов'янському напрямку.

За останній тиждень, беручи до уваги карту за 12 червня, українські військові значно просунули в районі Ізюма у Харківській області.

Також ЗСУ продовжують вести контрнаступ поблизу Херсона. Для стримування українських військ окупанти обстрілюються населені пункти Херсонської та Миколаївської області.

Крім того, Міноборони Великобританії зазначає, що існує загроза ракетних ударів на всій території України.

Нагадаємо, за словами мера Мелітополя, українські війська просунулися від Запоріжжя в бік Мелітополя на 10 кілометрів. Також він впевнений, що Херсон звільнять в найближчі тижні.

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