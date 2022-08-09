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Мапа бойових дій в Україні від британської розвідки: що змінилося за добу

Фото: опубліковано актуальну мапу бойових дій в Україні на 9 серпня (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку, опубліковану у Twitter.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.

Судячи з мапи, найбільше боїв відбувається на території Донбасу – Луганської та Донецької областей, а також півдня. Також окупанти не залишають спроб просунутися на Харківському напрямку.

Як повідомлялось, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 300 російських окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом РФ у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових убитими. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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