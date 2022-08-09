Мапа бойових дій в Україні від британської розвідки: що змінилося за добу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку, опубліковану у Twitter .

Судячи з мапи, найбільше боїв відбувається на території Донбасу – Луганської та Донецької областей, а також півдня. Також окупанти не залишають спроб просунутися на Харківському напрямку.

Як повідомлялось, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 300 російських окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом РФ у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових убитими. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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