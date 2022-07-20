RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Карта бойових дій в Україні: британська розвідка показала оновлені дані

Фото: ЗСУ б'ють по складам окупантів на півдні України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти та позиції ЗСУ на сході. Проте українські захисники відбивають атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, російська армія намагається вести штурм в районі Слов'янська, Бахмута та Ізюма. Крім того, противник обстрілює населені пункти Донбаса та Харківської області з важкого озброєння.

Також окупанти б'ють по мирним жителям у Запорізькій області. Таким чином ворог хоче зупинити наступ українських військ.

У Херсонській області бої тривають на півночі регіону. Крім того, ЗСУ активно знищують склади та командні пункти окупантів у Херсоні, Новій Каховці та інших населених пунктах.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні