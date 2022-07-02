RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мапа бойових дій на сьогодні: що відбувається в Україні

Фото: що відбувається на фронті в Україні 2 липня (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

З’явились оновлені дані бойових дій в Україні на суботу, 2 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту сервісу Liveuamap.com.

Наразі відомо, що російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області касетними боєприпасами, в результаті чого 4 людини загинули, 7 поранені.

За даними карти, також спостерігається сильне задимлення над Чорнобаївкою під Херсоном.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці та Костянтинівці Донецької області у суботу, 2 липня, лунають вибухи.

Додамо, що за минулу добу російські окупанти втратили ще 120 своїх військових. Також було знищено вісім безпілотників та півдесятка танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні