Мапа бойових дій на сьогодні: що відбувається в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту сервісу Liveuamap.com .

За даними карти, також спостерігається сильне задимлення над Чорнобаївкою під Херсоном.

Наразі відомо, що російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області касетними боєприпасами, в результаті чого 4 людини загинули, 7 поранені.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці та Костянтинівці Донецької області у суботу, 2 липня, лунають вибухи.

Додамо, що за минулу добу російські окупанти втратили ще 120 своїх військових. Також було знищено вісім безпілотників та півдесятка танків.

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