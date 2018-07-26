Карплюк йде з посади мера Ірпеня під тиском суспільства, - активісти

Карплюк на посаді мера не виконав ряд обіцянок

В Ірпені (Київська область) сьогодні, 26 липня, пройшов мітинг проти "корумпованості міського голови та його команди". Про це повідомляють "Українські новини".

На мітингу зібрались місцеві активісти та представники ініціативних груп проблемних мікрорайонів Ірпеня з вимогою вирішення проблем міста.

Як відомо, 23 липня Володимир Карплюк повідомив на власній сторінці у соціальній мережі Facebook про те, що йде з посади мера Ірпеня. Активісти рішення мера пов'язують з триваючим упродовж кількох останніх тижнів в Ірпені "Антикорупційним марафоном".

За даними видання, через 2 дні заступник мера Дмитро Христюк також оголосив про відставку свою і всієї команди.

ЗМІ писали раніше, що на Карплюка та його команду відкрито десятки кримінальних проваджень, а сам мер має ще й підозру.

Зазначається, що учасників мітингу в Ірпені не впустили до приміщення мерії, де зранку проходила сесія, на яку міським головою були винесені питання щодо забудови останніх вільних ділянок в Ірпені і водночас зняті з порядку денного гострі існуючі проблеми інфраструктури, які неодноразово піднімали місцеві мешканці на громадських слуханнях. Таким чином, як пише видання, місцеві жителі вимушені були озвучувати проблеми прямо на площі біля будівлі мерії. Активісти виступили з засудженням "протизаконних дій" місцевих чиновників.

Карплюк, який, за даними ЗМІ, має статус підозрюваного у 2 кримінальних провадженнях, буде намагатись балотуватись до Верховної ради по 95-му округу, оскільки мандат народного депутата гарантує йому недоторканність від кримінального переслідування.

Раніше ЗМІ повідомили, що Карплюк готує плацдарм для "відступу", заграючи з різними політичними силами.

На посаді міського голови Карплюк не виконав низку обіцянок, зокрема таких, як побудова нової школи, дитячих садочків, дитячої лікарні, пологового будинку, інфраструктурних об'єктів, мережей водо- та теплопостачання.