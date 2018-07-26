Карплюк уходит с должности мэра Ирпеня под давлением общества, - активисты

Карплюк на посту мэра не выполнил ряд обещаний

В Ирпене (Киевская область) сегодня, 26 июля, прошел митинг против "коррумпированности городского головы и его команды". Об этом сообщают "Украинские новости".

На митинге собрались местные активисты и представители инициативных групп проблемных микрорайонов Ирпеня с требованием решения проблем города.

Как известно, 23 июля Владимир Карплюк сообщил на странице в социальной сети Facebook о том, что уходит с должности мэра Ирпеня. Активисты решения мэра связывают с продолжающимся в течение нескольких последних недель в Ирпене "Антикоррупционным марафоном".

По данным издания, через 2 дня заместитель мэра Дмитрий Христюк также объявил об отставке своей и всей команды.

СМИ писали ранее, что на Карплюка и его команду открыты десятки уголовных производств, а сам мэр имеет еще и подозрение.

Отмечается, что участников митинга в Ирпене не впустили в помещение мэрии, где утром проходила сессия, на которую городским головой были вынесены вопросы относительно застройки последних свободных участков в Ирпене и в то же время сняты с повестки дня острые существующие проблемы инфраструктуры, которые неоднократно поднимали местные жители на общественных слушаниях. Таким образом, как пишет издание, местные жители вынуждены были озвучивать проблемы прямо на площади возле здания мэрии. Активисты выступили с осуждением "противозаконных действий" местных чиновников.

Карплюк, который, по данным СМИ, имеет статус подозреваемого в 2 уголовных процессах, будет пытаться баллотироваться в Верховную раду по 95-му округу, поскольку мандат народного депутата гарантирует ему неприкосновенность от уголовного преследования.

Ранее СМИ сообщили, что Карплюк готовит плацдарм для "отступления", заигрывая с различными политическими силами.

На посту городского головы Карплюк не выполнил ряд обещаний, в частности таких, как построение новой школы, детских садов, детской больницы, роддома, инфраструктурных объектов, сетей водо- и теплоснабжения.