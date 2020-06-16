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"Карпати" вийшли з карантину без восьми заражених гравців

Новини » Спорт     16.06.2020 - 14:15
"Карпати" вийшли з карантину без восьми заражених гравців
Фото: тренування "Карпат" (facebook.com/fckarpaty)

Команда повертається до тренувань

ФК "Карпати" вийшли з вимушеного 15-денного карантину у зв'язку зі спалахом коронавірусу в клубі і приступили до тренувань. Підготовка до відновлення участі в чемпіонаті України буде проводитися в закритому режимі.

Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Футболісти приступили до занять після успішного проходження ПЛР-тестування. При цьому, на самоізоляції продовжують перебувати вісім гравців і п'ять співробітників клубу, оскільки у них залишаються ознаки інфекції. Ще троє працівників старшого віку знаходяться в лікарні, оскільки у них виявляються важчі симптоми.

Найближчий матч "Карпати" планують провести проти "Олімпіка" в рамках 27 туру УПЛ, який запланований на суботу, 20 червня. З моменту відновлення чемпіонату України львівський клуб не зміг провести поєдинки проти "Маріуполя", "Ворскли" і "Дніпра-1".

Нагадаємо, позитивні результати тестів на коронавірус серед футболістів і персоналу команди "Карпат" виявили наприкінці травня.

Підопічні Романа Санжара займають останнє місце з 14 набраними очками після 23 матчів.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України КарпатыкарантинУПЛФутбол
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