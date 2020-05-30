Гравці "Карпат" захворіли на коронавірус, гру з "Маріуполем" скасували

Фото: тренування "Карпат" напередодні гри проти "Маріуполя" (facebook.com/fckarpaty)

Клуб стверджує, що хвороба проходить безсимптомно

У львівському футбольному клубі "Карпати" виявили позитивні результати тестів на коронавірус серед футболістів і персоналу команди. Завтрашній матч чемпіонату України з "Маріуполем" не відбудеться.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Зазначається, що симптоми хвороби серед інфікованих відсутні, вони були переведені на режим самоізоляції. У понеділок, 1 червня, клуб пройде повторне тестування.

Таким чином, матч між "Карпатами" і "Маріуполем" в рамках 2 туру української Прем'єр-ліги скасований. Зустріч повинна була відбутися 31 травня. Незабаром УПЛ прийме рішення про подальшу долю матчу.

Раніше повідомлялося, що в разі виявлення коронавірусу у гравця чемпіонат не буде зупинений, а команди не підуть на карантин.

Нагадаємо, сьогодні матчем між "Колосом" і "Десною" в Україні відновиться футбольний сезон.

А вже завтра на вболівальників чекає класичне протистояння українського футболу між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

Після 23 турів УПЛ "Карпати" посідають останнє місце в турнірній таблиці, а "Маріуполь" йде другим у нижній шістці.

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Автор: Вера Олейник