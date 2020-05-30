ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гравці "Карпат" захворіли на коронавірус, гру з "Маріуполем" скасували

Новини » Спорт     30.05.2020 - 12:48
Гравці "Карпат" захворіли на коронавірус, гру з "Маріуполем" скасували
Фото: тренування "Карпат" напередодні гри проти "Маріуполя" (facebook.com/fckarpaty)

Клуб стверджує, що хвороба проходить безсимптомно

У львівському футбольному клубі "Карпати" виявили позитивні результати тестів на коронавірус серед футболістів і персоналу команди. Завтрашній матч чемпіонату України з "Маріуполем" не відбудеться.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Зазначається, що симптоми хвороби серед інфікованих відсутні, вони були переведені на режим самоізоляції. У понеділок, 1 червня, клуб пройде повторне тестування.

Таким чином, матч між "Карпатами" і "Маріуполем" в рамках 2 туру української Прем'єр-ліги скасований. Зустріч повинна була відбутися 31 травня. Незабаром УПЛ прийме рішення про подальшу долю матчу.

Раніше повідомлялося, що в разі виявлення коронавірусу у гравця чемпіонат не буде зупинений, а команди не підуть на карантин.

Нагадаємо, сьогодні матчем між "Колосом" і "Десною" в Україні відновиться футбольний сезон.

А вже завтра на вболівальників чекає класичне протистояння українського футболу між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

Після 23 турів УПЛ "Карпати" посідають останнє місце в турнірній таблиці, а "Маріуполь" йде другим у нижній шістці.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України МаріупольКарпатыУПЛФутболКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся