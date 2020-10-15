ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Карпати укрило снігом, температура опустилася до нуля градусів

Автор: Игорь Литвиненко

На високогір'ї Карпат вранці 15 жовтня спостерігається покрив снігу. Температура повітря опустилася до нуля градусів.

Популярні новини

Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Зазначається, що станом на 8:20 ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер південно-західний 18-19 м/с. Температура повітря нуль градусів.

Раніше РБК-Україна писало, що 14 жовтня Карпати накрив активний антициклон, який приніс сніг та зниження температури.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде сонячна погода у більшості регіонів, однак у Львівській, Волинській та Закарпатській областях очікуються дощі. Стовпчики термометрів коливатимуться від +12 на заході до +24 градусів на півдні.

Також повідомлялося, що з 14 жовтня погода почне погіршуватися. Прогнозують мокрий сніг та сильний вітер.

Крім цього синоптики розповіли про аномальну погоду в жовтні. зокрема, Найближчими днями можливі заморозки у північних областях, в тому числі і в Києві, а в горах випаде сніг. Починаючи з вихідних прогнозують прохолодну погоду.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України снегКарпаты