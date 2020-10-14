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На високогір'ї Карпат випав сніг, а температура впала нижче нуля

Карпати, Середа 14 жовтня 2020 18:20
На високогір'ї Карпат випав сніг, а температура впала нижче нуля
Фото: сніг у Карпатах (facebook.com/lavyny.official)
Автор: Дмитро Левицький

Карпати сьогодні, 14 жовтня, накрив активний антициклон, який приніс сніг та зниження температури. На високогір'ї Карпат фіксується температура близько -1,5 та -1,6 градуса.

Про це повідомляє Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.

Зниження температури нижче нуля зафіксували на сніголавинних станціях Пожежевська та Плай. Подекуди в горах випало до 5 сантиметрів снігу, також фіксувалися сильні дощі.

"Протягом доби 14 та 15 жовтня - температура повітря поступово зростатиме, опади випадатимуть у вигляді дощу", - додали в гідрометцентрі.

Нагадаємо, синоптики попереджали про погіршення погоди у західних областях України у середу, 14 жовтня. У Карпатах прогнозували сильні дощі з мокрим снігом.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди до 16 жовтня. В Україні прогнозують мокрий сніг, сильний вітер та похолодання до +6 градусів.

Також синоптики розповіли про аномальну погоду в жовтні.

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