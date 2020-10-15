ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дощі в трьох областях і до +24 тепла: погода в Україні на сьогодні

Україна , Четвер 15 жовтня 2020 08:00
Дощі в трьох областях і до +24 тепла: погода в Україні на сьогодні
Фото: погода восени (canva.com)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Україні у четвер, 15 жовтня, буде сонячною в більшості регіонів. Стовпчики термометрів покажуть до +24 градусів тепла на півдні.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Зазначимо, дощі очікуються лише у Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

Так, на південному сході температура повітря прогріється до +17 +24 тепла. Вночі очікується від +7 до +12 градусів.

У центральних і північних областях очікується від +15 до +20 тепла вдень, а вночі буде від +5 +9 градусів.

На заході країни буде від +12 до +17 тепла вдень. Вночі температура опуститься від +5 до +8 градусів.

Дощі в трьох областях і до +24 тепла: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні на 15 жовтня (meteo.gov.ua)

У Києві стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18 тепла з мінливою хмарністю. Вночі очікується від +7 до +9 градусів. В області буде схожа погодна ситуація.

Дощі в трьох областях і до +24 тепла: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 15 жовтня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, раніше українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

Також повідомлялося, що Укргідрометцентр прогнозує, що після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ГідрометцентрУкргидометцентр

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся