Дощі в трьох областях і до +24 тепла: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода восени (canva.com)

Погода в Україні у четвер, 15 жовтня, буде сонячною в більшості регіонів. Стовпчики термометрів покажуть до +24 градусів тепла на півдні.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Зазначимо, дощі очікуються лише у Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

Так, на південному сході температура повітря прогріється до +17 +24 тепла. Вночі очікується від +7 до +12 градусів.

У центральних і північних областях очікується від +15 до +20 тепла вдень, а вночі буде від +5 +9 градусів.

На заході країни буде від +12 до +17 тепла вдень. Вночі температура опуститься від +5 до +8 градусів.

Фото: погода в Україні на 15 жовтня (meteo.gov.ua)

У Києві стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18 тепла з мінливою хмарністю. Вночі очікується від +7 до +9 градусів. В області буде схожа погодна ситуація.

Фото: погода в Києві та області на 15 жовтня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, раніше українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

Також повідомлялося, що Укргідрометцентр прогнозує, що після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози.