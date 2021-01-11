В Карпати прийшло похолодання. Гори засипало снігом і вдарили морози

У Карпатах спостерігається погіршення погодних умов. Синоптики повідомили, що там спостерігається сніг, а температура повітря вдень у горах опустилася до -15 градусів морозу.

Про це повідомляє прес-служба Відділу гідрологічних показників Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, на сніголавинній станції Пожежевська температура повітря спостерігається -10,5 градусів. Висота снігового покриву становить там 20-58 см, а на сніголавинній станції Плай вона досягла 31-61 см.

На сніголавинному посту Драгобат стовпчики термометрів опустились до -15,6 градуса. Висота снігового покриву становить 33 см.

Нагадаємо, сьогодні у декількох південних регіонах очікуються опади. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -2 до +2, а вночі вдарять морози.

Також РБК-Україна писало, що декілька днів тому у результаті негоди в Україні було знеструмлено 85 населених пунктів у шести областях.

Крім того, повідомлялось, що в січні середня місячна температура в країні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.