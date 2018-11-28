Головний тренер "Карпат" Мораіш викупив свій контракт

Фото: Мораіш покинув "Карпати" (fckarpaty.com)

Львівський клуб залишився без наставника

Португальський тренер "Карпат" Жозе Мораіш попрощався із командою і покинув свою посаду. Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Про намір подати у відставку він озвучив ще минулого тижня, однак, зважаючи на те, що керівництво клубу не дало на це згоду, головний тренер користається опцією про можливість викупу власного контракту.

До завершальних матчів у 2018 році проти київських "Арсенала" та "Динамо" львівську команду готуватимуть в.о. головного тренера Олег Бойчишин, якому допомагатимуть Олександр Чижевський та Роман Гнатів.

Як повідомляли корейські ЗМІ, 53-річний португальський фахівець близький до укладення співпраці з чемпіоном Південної Кореї "Чонбук Хюндай Моторс".

Jeonju MBC reported Portuguese manager Jose Morais is very close to being appointed as Jeonbuk Hyundai manager. #kleague pic.twitter.com/52QixRRtLv — Korea Football News (@KORFootballNews) November 23, 2018

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