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Головний тренер "Карпат" Мораіш викупив свій контракт

Новини » Спорт    28.11.2018 - 12:11
Головний тренер "Карпат" Мораіш викупив свій контракт
Фото: Мораіш покинув "Карпати" (fckarpaty.com)

Львівський клуб залишився без наставника

Португальський тренер "Карпат" Жозе Мораіш попрощався із командою і покинув свою посаду. Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Про намір подати у відставку він озвучив ще минулого тижня, однак, зважаючи на те, що керівництво клубу не дало на це згоду, головний тренер користається опцією про можливість викупу власного контракту. 

До завершальних матчів у 2018 році проти київських "Арсенала" та "Динамо" львівську команду готуватимуть в.о. головного тренера Олег Бойчишин, якому допомагатимуть Олександр Чижевський та Роман Гнатів.

Як повідомляли корейські ЗМІ, 53-річний португальський фахівець близький до укладення співпраці з чемпіоном Південної Кореї "Чонбук Хюндай Моторс".

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