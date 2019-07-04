ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Федецький оголосив про відхід з "Карпат"

Новини » Спорт    04.07.2019 - 14:45
Федецький оголосив про відхід з "Карпат"
Фото: Артем Федецький (fckarpaty.com)

Футболіст не закінчує кар'єру і, швидше за все, піде в політику

Захисник "Карпат" Артем Федецький офіційно заявив про відхід з львівського клубу. Про це він розповів у своєму прощальному інтерв'ю прес-службі "левів".

Гравець також розповів, як прийшов до такого рішення, з якими почуттями розлучається зі "левами", а також повідав, чи буде він ще виступати в якості гравця.

"На душі сумно, але переді мною зараз відкривається новий життєвий етап, новий виклик. Це рішення складно назвати запланованим, воно швидше спонтанне. У будь-якому випадку, "Карпати" завжди будуть в моєму серці", - прокоментував свій відхід з клубу Федецький.

Він також натякнув, що збирається піти в політику.

"Підійшов до кінця моє час як футболіста? Час покаже. Хочу зробити щось хороше для людей. Країна - як маленький футбольний колектив. Для мене відкривається новий етап, який потрібно прийняти з честю, і зробити все для того, щоб було як якнайкраще для всіх", - додав футболіст.

Раніше повідомлялося, що Артем Федецький буде балотуватися до Верховної Ради від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу у Львівській області.

Артем Федецький повернувся в "Карпати" в 2017 році. Минулого сезону 34-річний захисник провів за львівський клуб 17 поєдинків у всіх турнірах і забитими м'ячами не відрізнявся.

"Карпати" підписали екс-захисника "Лаціо" "Карпати" визначилися з тренером на новий сезон
Новини України политикаКарпатыуходФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся