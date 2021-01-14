Карпати накрила хуртовина: туристів просять не ходити в гори

Фото: хуртовина в Карпатах (t.me/mvs_ukraine)

У Карпатах сьогодні, 14 січня, погіршилася погода. Через сильну хуртовину туристів просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що станом на 8 ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. При цьому почалася заметіль, сніг падає. Температура повітря -13 градусів, вітер південний, південно-західний 7-8 метрів в секунду.

"Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє про ускладнення погодних умов р. на Піп Іван Чорногірський і радить туристам утриматися від виходу в високогір'я", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, сьогодні на більшій частині України очікуються опади. Температура повітря вдень становитиме від -5 до +2 градусів.

Також повідомлялося, що в Україні з завтрашнього дня очікується значне зниження температури. Вночі температура опуститься до -12-18 морозу. Така погода буде до 18 січня.

Крім цього РБК-Україна писало, що синоптики просять українців не виходити на вулицю без необхідності з-за сильних морозів.