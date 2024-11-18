"Карпатское море". В сети показали редкое атмосферное явление на вершине горы (видео)

Как выглядит "Карпатское море"

"Карпатское море", - говорится в подписи к опубликованному в Instagram видео авторства @nazar_turyst.

Пользователи не остались безучастными к такому зрелищу.

"Вааау, как эту красоту можно увидеть", - поинтересовался один из них.

"Ооооооо как красиво", "Нереальная красота", - пишут другие.

Тем временем кое-кто поинтересовался, где именно были сняты эти кадры, и получил ответ: "Гора Поп Иван".

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как горная вершина возвышается над низкими облаками (или туманом), буквально "перетекающими" под горой, как будто море.

"Карпатское море" (скриншот: instagram.com/ukrainenow_travel)

Еще более невероятным это явление выглядит на фоне заката.

Закат на вершине Поп Иван (скриншот: instagram.com/ukrainenow_travel)

Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, которые частично восстановлены для туристических нужд и известны под современным популярным названием "Белый Слон".