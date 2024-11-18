"Карпатское море". В сети показали редкое атмосферное явление на вершине горы (видео)

В сети показали редкое атмосферное явление на вершине украинской горы, получившее название "Карпатское море".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "ukrainenow_travel" ("Мандруй Україною") в Instagram.
"Карпатское море", - говорится в подписи к опубликованному в Instagram видео авторства @nazar_turyst.
Пользователи не остались безучастными к такому зрелищу.
"Вааау, как эту красоту можно увидеть", - поинтересовался один из них.
"Ооооооо как красиво", "Нереальная красота", - пишут другие.
Тем временем кое-кто поинтересовался, где именно были сняты эти кадры, и получил ответ: "Гора Поп Иван".
На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как горная вершина возвышается над низкими облаками (или туманом), буквально "перетекающими" под горой, как будто море.
"Карпатское море" (скриншот: instagram.com/ukrainenow_travel)
Еще более невероятным это явление выглядит на фоне заката.
Закат на вершине Поп Иван (скриншот: instagram.com/ukrainenow_travel)
Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, которые частично восстановлены для туристических нужд и известны под современным популярным названием "Белый Слон".
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых виднелись заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван. Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все же решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.
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