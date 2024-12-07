"Карпаты" разгромили "Верес" в матче с удалением и незабитым пенальти

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Карпаты" – "Верес" – 5:0

Голы: Чачуа, 3, 54, Подлепенец, 19, Бруниньо, 66, Устименко, 90+2

Незабитый пенальти: Невес (К), 74 (вратарь)

Удаление: Яго (В), 27

Вопрос о победителе в игре был снят уже на 27-й минуте, когда "отличился" полузащитник ровенчан Яго. Умудрившись за две минуты "заработать" две желтые карточки, он вынужденно покинул поле, отдав своих партнеров по команде на растерзание сопернику.

Дело в том, что к тому времени "Карпаты" уже вели в счете - 2:0, после быстрых голов Чачуа (уже на 3-й минуте) и Подлепенца (на 19-й). Более того, хозяева владели инициативой и активно шли вперед. И в этой ситуации остаться в меньшинстве для "Вереса" было смерти подобно.

Поэтому во втором тайме вопрос был только один: сколько голов наколотят львовяне в ворота обескровленных гостей. Удалось забить три. Сначала дубль оформил Чачуа, затем отличился Бруниньо и уже в компенсированное время первый мяч в сезоне провел Устименко.

Могло быть и больше, но Невес, выполняя пенальти, не смог переиграть голкипера ровенчан Кожухаря. Для Невеса это уже второй нереализованный пенальти в сезоне.

Но и без этого "Карпатам" удалось завершить поединок с красивым результатом – 5:0. Подопечные Владислава Лупашко набрали 24 очка и сохранили за собой шестую позицию в таблице УПЛ. "Верес", имея 19 пунктов, расположился на две ступеньки ниже.