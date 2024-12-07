"Карпати" розгромили "Верес" у матчі з вилученням та незабитим пенальті

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Карпати" – "Верес" – 5:0

Голи: Чачуа, 3, 54, Підлепенець, 19, Бруніньйо, 66, Устименко, 90+2

Незабитий пенальті: Невес (К), 74 (воротар)

Вилучення: Яго (В), 27

Питання щодо переможця у грі було зняте вже на 27-й хвилині, коли "відзначився" півзахисник рівнян Яго. Примудрившись за дві хвилини "заробити" дві жовті картки, він вимушено залишив поле, віддавши своїх партнерів по команді на розтерзання супернику.

Справа в тому, що на той час "Карпати" вже вели в рахунку – 2:0, після швидких голів Чачуа (вже на 3-й хвилині) та Підлепенця (на 19-й). Більш того, господарі володіли ініціативою та активно йшли вперед. І в цій ситуації залишитись у меншості для "Вереса" було смерті подібно.

Тому в другому таймі питання було лише одне: скільки голів наколотять львів'яни у ворота знекровлених гостей. Вдалося забити три. Спочатку дубль оформив Чачуа, потім відзначився Брунінйо і вже в компенсований час перший м'яч у сезоні провів Устименко.

Могло бути й більше, але Невес, виконуючи пенальті, не зміг переграти голкіпера рівнян Кожухаря. Для Невеса це вже другий нереалізований пенальті в сезоні.

Але й без цього "Карпатам" вдалося завершити поєдинок з красивим результатом – 5:0. Підопічні Владислава Лупашка набрали 24 очки і зберегли за собою шосту позицію в таблиці УПЛ. "Верес", маючи 19 пунктів, розташувався на дві сходинки нижче.