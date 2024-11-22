"Карпаты" с голом-красавцем одолели "Колос" в открытии тура УПЛ

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Карпаты" – "Колос" – 1:0

Гол: Бруниньо, 32

Команды выдали очень неплохой первый тайм, полный остроты у обоих ворот. Доминировал на поле "Колос", но забили все же "Карпаты".

Ковалевцы создали момент уже на 5-й минуте, когда мог забивать Велетень. Затем в течение тайма неплохие моменты имели также Боливар, Диего, Алефиренко. В общей сложности гости более чем вдвое перебили хозяев (7 ударов "Колоса" против 3-х - в "Карпат"), но без результата.

Львовяне действовали взрывообразно. И один такой период активности завершился красивым голом. В нем прекрасным было все: и тонкая передача Чачуа, который нашел в штрафной Бруниньо, обработка паса и удар последнего. У голкипера гостей Пахолюка шансов не осталось.

А в продолжение "Карпаты" могли забить во второй раз. Опять замечательным видением ситуации на поле отметился Чачуа. Он ювелирной передачей представил шанс забить другому бразильцу - Невесу. Тот пытался все сделать красиво, однако немного перестарался. Да и Пахолюк на этот раз не оплошал.

Второй тайм значительно уступил первому в остроте. На поле опять же активнее были гости. Они и имели наиболее убийственный момент после перерыва, когда Боливар проверил на прочность перекладину ворот хозяев. Что касается "Карпат", показалось, удержать минимальный счет хозяевам было значительно важнее, чем развить успех.

Одержав победу, львовяне с 21 баллом вернулись в топ-5 команд Премьер-лиги. Впрочем, главные события тура впереди, поэтому все еще может измениться. "Колос", который в последнее время показывает совсем неплохую игру, но не всегда добивается результата, с 13-ю очками остался 11-м.