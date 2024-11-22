Сенсация УПЛ стремится сохранить недооцененного лидера: на него уже положил глаз гранд

Александрия, которая идет второй в УПЛ, ведет переговоры о новом контракте с дебютантом сборной Украины. Он стал открытием 2024 года, но уже летом может покинуть клуб бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua .

Речь идет о 26-летнем полузащитнике Иване Калюжном, который осенью впервые сыграл в составе "сине-желтых". Руководство клуба планирует увеличить ему зарплату вдвое.

Дело в том, что сейчас Калюжный, который еще год назад не входил в основную обойму "Александрии", более того – постоянно отдавался в аренду, получает около 6 тысяч долларов в месяц. Это одна из самых маленьких зарплат в клубе среди игроков первого состава.

Футболист взял время на размышления. После яркого выступления в 2024 и дебюта за национальную команду у него появились более перспективные варианты развития карьеры. В частности, была информация, что полузащитником интересуется чемпион страны – донецкий "Шахтер".

Впрочем, пока предложений о возможных трансферах в клуб не поступало. Контракт Калюжного с "Александрией" рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Кто такой Иван Калюжный

Воспитанник академии харьковского "Металлиста", в 17-летнем возрасте подписавший контракт с киевским "Динамо". За столичный клуб выступал на уровне юношеских и молодежных команд. В частности, он принимал участие в поединках Юношеской лиги УЕФА (12 матчей, один гол).

В официальных играх за основную команду "Динамо" Калюжный не дебютировал. Первый матч на взрослом уровне провел в 2018 году за "Металлист 1925", куда "Динамо" его отдало в аренду. Через год киевляне отдали игрока в аренду в другой клуб – львовский "Рух", выступавший тогда в Первой лиге.

Калюжный окончательно ушел из "Динамо" в 2021 году, подписав контракт с "Александрией". С тех пор клуб трижды отдавал его в аренду: сначала за границу в исландский "Кеплавик" и индийский "Керала Бластерс", а в 2023 – в черкасский ЛНЗ. Лишь по возвращении в начале 2024 года Калюжный стал основным футболистом "Александрии".

Полузащитник выступал за юношеские сборные Украины (U-16, U-17, U-18). В 2013-2015 годах в общей сложности провел за них 27 поединков. 11 октября 2024 года дебютировал в национальной команде в матче Лиги наций против Грузии.