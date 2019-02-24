У Карпатах завершилася рятувальна операція на горі Піп Іван

Чотирьох туристів спустили з гори, двоє загинули

Спасательная операция на Прикарпатье по сопровождению туристов с горы Поп Иван завершилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как отмечается, утром 24 февраля,на вершину горы направилась спасательная группа в составе 14 спасателей и 5 волонтеров. В 09:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы 4 человек с горы Поп Иван к урочищу Погорелец.

По состоянию на 12:30 пострадавших доставлены к урочищу Погорелец. После медицинского осмотра от дальнейшей госпитализации они отказались и направились к месту постоянного проживания.

Кроме того сообщается, что по состоянию на 14:40 тела двух погибших туристов доставили к урочищу Погорелец и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Всего к операции было привлечено 45 лиц, от Управления ГСЧС в области 31 человек личного состава на 6 единицах техники и 14 волонтеров.

Напомним, в Ивано-Франковской области в Карпатах в пятницу, 22 февраля, погибли двое туристов с группы из восьми человек, которая направлялась на гору Поп Иван Черногорский.

РБК-Украина писало, что в воскресенье, 24 февраля, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность.