Сонячно вдень, а вночі ще більше похолодає: прогноз погоди на сьогодні
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 7 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні продовжує утримуватись сонячна погода вдень. Втім, вночі температура повітря ще більше опуститься.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні буде сонячна погода у всіх областях. Вночі прогнозують заморозки, вони будуть посилені.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +12+19, а вночі +1+9,
- на півночі вдень +11+13, а вночі 0+3,
- на сході вдень +11+14, а вночі +1+3,
- на півдні вдень +12+15, а вночі +2+8,
- у центрі вдень +11+14, а вночі +1+3.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні сонячно. Температура повітря вдень складе +11+13, а вночі +1+3.