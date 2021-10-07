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Сонячно вдень, а вночі ще більше похолодає: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 08:00
Сонячно вдень, а вночі ще більше похолодає: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 7 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжує утримуватись сонячна погода вдень. Втім, вночі температура повітря ще більше опуститься.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні буде сонячна погода у всіх областях. Вночі прогнозують заморозки, вони будуть посилені.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +12+19, а вночі +1+9,
  • на півночі вдень +11+13, а вночі 0+3,
  • на сході вдень +11+14, а вночі +1+3,
  • на півдні вдень +12+15, а вночі +2+8,
  • у центрі вдень +11+14, а вночі +1+3.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні сонячно. Температура повітря вдень складе +11+13, а вночі +1+3.

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