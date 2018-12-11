Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі з мокрим снігом, вдень до +6

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У Києві без опадів, вдень від 0 до +2

Погода на сьогодні: 11 грудня 2018 на території України місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -2 до +6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом пройдуть у Закарпатській та Івано-Франківській областях, в інших регіонах без опадів, температура повітря вдень від -1 до +2, вночі від -2 до +1. У північних областях без опадів, вдень від -2 до +2, вночі від 0 до -2. У центрі очікуються дощі зі снігом, вдень від 0 до +2, вночі від 0 до +2.

На сході дощі, вдень від +1 до +4, вночі від 0 до +3. На півдні очікуються дощі, температура вдень від +2 до +4, вночі від 0 до +4. У Криму вдень від +4 до +6, вночі від +4 до +6.

Фото: погода на 11 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 11 грудня без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від 0 до -2. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області