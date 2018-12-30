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Погода на сьогодні: в Україні мокрий сніг з дощем, вдень до -6

Новини » Суспільство    30.12.2018 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні мокрий сніг з дощем, вдень до -6
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві 30 грудня сніг, вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 30 грудня 2018 в Україні місцями мокрий сніг з дощем, температура повітря вдень від -6 до +3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними українських синоптиків, на заході країни сьогодні очікується мокрий сніг з дощем, температура повітря вдень від 0 до +3, вночі від 0 до +3. На півночі України без опадів, вдень від -2 до +3, вночі від 0 до -10. У центрі країни вдень від -3 до +1, вночі від -2 до -6.

У східних областях вдень від -1 до -5, вночі від -4 до -10. На півдні дощі з мокрим снігом, температура вдень від 0 до +3, вночі від -2 до +2. У Криму мокрий сніг з дощем, вдень від +1 до +3, вночі від +1 до +3.

Погода на сьогодні: в Україні мокрий сніг з дощем, вдень до -6

Фото: погода на 30 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 30 грудня сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +3, вітер 5-10 м/с.

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