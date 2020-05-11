У Карпатах випало до півметра снігу

Станом на понеділок, 11 травня, висота снігового покриву в Карпатах подекуди сягає півметра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр Facebook.

За даними синоптиків, станом на 9 ранку на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 0-50 сантиметрів. Температура повітря досягає 12,4 градуса, вітер південно-східний 2-4 м/с, хмарно.

"Висота снігового покриву становить 0-50 см, покрита 20%, сніг старий, злежаний", - зазначено в повідомленні.

Також до 20 см снігу зафіксували на Драгобраті.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря 8,3 градуса. Висота снігового покриву становить 19 см", - інформують в Українському гідрометцентрі.

Нагадаємо, в найближчі два дні погода в Україні буде несприятливою, очікуються заморозки і шквали вітру, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, у середу, 13 травня, в західних областях варто очікувати заморозки в повітрі до -3 градусів, у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, очікуються заморозки на грунті до -5 градусів.

Як писало РБК-Україна, раніше синоптики попереджали про грозові дощі і похолодання на більшості території України.