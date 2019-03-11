У Карпатах випало до 80 см снігу

Сніголавинна небезпека сягає 4-го ступеню

На горе Пожижевская в Карпатах выпало до 80 сантиметров снега. Об этом заявил начальник Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Метеоролог отметил, что метели в горах зафиксированы с воскресенья, 10 марта.

"На горе Пожижевская выпало до 80 см снега, в горах метели заметают с воскресенья. Снеголавинные опасность достигает 4-й степени", - отметил Фригович.

По его словам, эти снегопады в марте не последние. В области во вторник, 12 марта, ожидают сильный ветер до 20 м/с. Кроме того, ночью прогнозируют похолодание до 1-2 градусов мороза, днем ​​до 7 градусов тепла.

Отметим, что высота Пожижевской горы составляет 1822 м. На Пожижевский долине, на высоте 1550 м, расположена снеголавинная метеостанция.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Укргидрометцентра, 9 марта в горах Ивано-Франковской области и 9-10 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

Как писало РБК-Украина ранее, синоптики предупреждали, что на реках Закарпатской области 9 марта ожидаются подъемы уровней воды.

Добавим также, синоптик Наталья Диденко заявила, что похолодание в Украине будет сохраняться на этой неделе. А потепления стоит ожидать 16-17 марта.