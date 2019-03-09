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У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Новини » Суспільство    09.03.2019 - 10:38
У Карпатах очікується значна лавинна небезпека
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Сніголавинна небезпека утримається 9 та 10 березня

В горах Івано-Франківської області та у високогір’ї Закарпатської області  9 та 10 березня утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 9 березня в горах Івано-Франківської області та 9-10 березня у високогір’ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека.

Зазначимо, синоптики попереджали, що на річках Закарпатської області сьогодні, 9 березня, очікуються підйоми рівнів води.

9 березня, внаслiдок дощiв та танення снiгу в горах, на рiчках Закарпатської областi очікуються пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 8 год 7 березня) на 0,5-1,5 м в межах корінних берегiв, в нижнiй течiї Боржави до 2,0 м з виходом води на заплаву.

Нагадаємо, 9 березня 2019 року на сході і півдні України дощі, на решті території опадів не очікується, температура повітря підніметься до +16. 

У столиці України 9 березня дощі, вдень від +11 до +13, вночі від +4 до +6, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +16 У Закарпатській обл. сьогодні очікується підйом рівнів води у річках
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