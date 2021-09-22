У Карпатах випав сніг, на горі Піп Іван видимість обмежена
Фото: гора Піп Іван Чорногірський (facebook.com/chornogora.rescue112)
У середу, 22 вересня, в Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван через опади погана видимість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
Повідомляється, що станом на 08: 35 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість і падає сніг. Вітер північно-західний 3-4 м / с.
Температура навколишнього середовища -4 градуси.
Нагадаємо, вчора на горі Піп Іван було зафіксовано -6 градусів і це була найнижча температура повітря у вересні.