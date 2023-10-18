В Карпатах ночью до -5, а на западе туман: прогноз погоды на сегодня

Ночи в Украине становятся все более морозными. При этом днем 18 октября синоптики прогнозируют до +13 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сегодня в Украине переменная облачность.

Осадки не предполагаются. При этом в западных областях ночью и утром местами возможен туман.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла, в южной части ночью 5-10° тепла, днем 11-16°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 10-12°; по области ночью +3..-2°, днем 8-13°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Напомним, вчера Карпаты снова засыпало снегом. Видимость составляла не более 30 метров.

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