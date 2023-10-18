ua en ru
Ср, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Карпатах ночью до -5, а на западе туман: прогноз погоды на сегодня

Среда 18 октября 2023 07:00
UA EN RU
В Карпатах ночью до -5, а на западе туман: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Ночи в Украине становятся все более морозными. При этом днем 18 октября синоптики прогнозируют до +13 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине переменная облачность.

Осадки не предполагаются. При этом в западных областях ночью и утром местами возможен туман.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла, в южной части ночью 5-10° тепла, днем 11-16°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

В Карпатах ночью до -5, а на западе туман: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 10-12°; по области ночью +3..-2°, днем 8-13°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Карпатах ночью до -5, а на западе туман: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера Карпаты снова засыпало снегом. Видимость составляла не более 30 метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода
NEWS
ATACMS себя показали. Главное о высокоточных ракетах от США, которые уже в Украине
ATACMS себя показали. Главное о высокоточных ракетах от США, которые уже в Украине
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ