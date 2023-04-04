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В Карпатах ударил 12-градусный мороз: фото из заснеженных гор

Фото: в Карпатах сегодня ударил 12-градусный мороз (facebook.com/chornogora.rescue)
Автор: Мария Кучерявец

В Карпатах резко усилился мороз. На высокогорье температура воздуха опустилась до -12 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 8:00 4:04:2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно восточный ветер 8 м/с. Температура воздуха -12 градусов", - сообщили спасатели и показали фото с заснеженных гор.

Фото: в Карпатах сегодня ударил 12-градусный мороз (facebook.com/chornogora.rescue)

Напомним, сегодня в Украине местами ожидаются дождь, снег. В Карпатах мороз будет держаться даже днем, ветер будет порывистым.

Также мы писали, какая будет погода в Украине до конца недели.

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