В Карпатах ударил 12-градусный мороз: фото из заснеженных гор

"По состоянию на 8:00 4:04:2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно восточный ветер 8 м/с. Температура воздуха -12 градусов", - сообщили спасатели и показали фото с заснеженных гор.

Фото: в Карпатах сегодня ударил 12-градусный мороз (facebook.com/chornogora.rescue)

Напомним, сегодня в Украине местами ожидаются дождь, снег. В Карпатах мороз будет держаться даже днем, ветер будет порывистым.

Также мы писали, какая будет погода в Украине до конца недели.

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