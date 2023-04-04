Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине (Getty Images)
Сегодня, 4 апреля, в Украине местами ожидаются дождь, снег. В Карпатах мороз будет держаться даже днем, ветер будет порывистым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки и температура воздуха
Облачно. Кроме этого:
- в западных областях и в Житомирской области снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла;
- в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза;
- на остальной территории без существенных осадков;
- ночью в Киевской, днем в южных, большинстве центральных областей небольшой дождь;
- на юге страны ночью и утром местами туман, днем местами гроза; температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°, в Крыму 15-20°, Киевской, Черкасской и Одесской 6-11°.
Ветер
Преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Крыму местами порывы 15-20 м/с.
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